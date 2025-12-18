Supercoppa Chivu | Calhanoglu c’è da valutare se da titolare

In vista della Supercoppa, Chivu analizza la rosa nerazzurra e la presenza di Calhanoglu, sottolineando la sua importanza e la necessità di valutare il ruolo più adatto. Dopo un anno difficile, l’Inter punta a riconquistare un trofeo, rafforzando la propria determinazione e ambizione. La sfida si avvicina, e i rossoneri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Roma, 18 dic. (askanews) – L'Inter vuole tornare ad alzare un trofeo dopo un anno di amarezze seguito allo storico scudetto della seconda stella. Per i nerazzurri la strada passa da due vittorie nelle prossime due partite, a cominciare dalla semifinale di domani contro il Bologna di Vincenzo Italiano, diventato negli ultimi anni una vera e propria bestia nera. Cristian Chivu, però, predica concentrazione assoluta sul presente: "Vincere subito un trofeo per me non cambierebbe nulla, non sono a caccia di reputazione. Mi godo la crescita della squadra. Dall'inizio della stagione ci siamo promessi di giocare ogni partita con voglia e ambizione.

