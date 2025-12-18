Supercoppa a Riad calcio senza tifosi e devoto al denaro | le ragioni di chi dice ‘no’

La Supercoppa italiana approda a Riad, tra polemiche e riflessioni. La sfida tra Napoli e Milan si svolge senza tifosi e in un contesto che solleva questioni etiche e sportive. Mentre il calcio si confronta con il denaro e nuove logiche di mercato, cresce il dibattito su questa scelta e sulle implicazioni di un evento che divide opinioni e passioni.

(Adnkronos) – Si gioca, da oggi con Napoli-Milan, la Supercoppa italiana a Riad, capitale dell'Arabia Saudita. Non è una novità, perché è dal 2019 che si gioca stabilmente all'Al-Awwal Park una competizione che vedeva tradizionalmente in palio la supremazia nazionale contesa dalla vincitrice dello scudetto e dalla vincitrice della Coppa Italia. La formula attuale prevede . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Perché in Supercoppa a Riad ci sarà ancora lo sciopero dei tifosi di Inter, Bologna, Napoli e Milan Leggi anche: Le ragioni segrete di chi fotografa il Beato Angelico (senza farsi un selfie) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calcio, Supercoppa italiana 2025: quando si gioca, dove vederla, le partite; Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida; Supercoppa italiana 2025/2026: calendario, regolamento e dove vederla in tv. Supercoppa a Riad, calcio senza tifosi e devoto al denaro: le ragioni di chi dice «no» - Non è una novità, perché è dal 2019 che si gioca stabilmente all'Al- msn.com

Supercoppa, subito Napoli-Milan: chi sarà la prima finalista? Pronostico e quote dei bookie - Milan quote analisi statistiche precedenti semifinale Supercoppa italiana 2025 a Riad giovedì 18 dicembre ore 20 ... gazzetta.it

Bologna, in Supercoppa senza i propri tifosi: una decisione forte da parte della Curva Andrea Costa. Il motivo della loro assenza - Una scelta per protestare contro la scelta di non giocare in Italia La semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bolog ... calcionews24.com

I voti e i giudizi della finale di Supercoppa Italiana a Riad #SportMediaset - facebook.com facebook

I 500 bolognesi a Riad per la Supercoppa dei rossoblù: il «no» della Curva Bulgarelli e i 45 con viaggio e soggiorno pagato dalla Lega Calcio (c'è anche Red Sox) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.