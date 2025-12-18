Super scienziato nucleare del Mit ucciso in casa Possibile un legame con l' attacco alla Brown University
Un noto scienziato nucleare del Mit è stato trovato morto nella sua abitazione, con almeno tre coltellate. L'episodio solleva sospetti e si ipotizza un collegamento con l’attacco avvenuto alla Brown University. La vittima, 47 anni, era rinomata a livello internazionale, e le circostanze del suo decesso stanno facendo emergere interrogativi sulla possibile connessione tra i due eventi.
Il professore universitario di fama internazionale, 47 anni, è stato ucciso con almeno tre colpi di pistola. Non si conoscono la dinamica e il movente del delitto: qualcuno pensa che c'entri l'odio contro gli ebrei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
