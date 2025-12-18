Super scienziato nucleare del Mit ucciso in casa Possibile un legame con l' attacco alla Brown University

Un noto scienziato nucleare del Mit è stato trovato morto nella sua abitazione, con almeno tre coltellate. L'episodio solleva sospetti e si ipotizza un collegamento con l’attacco avvenuto alla Brown University. La vittima, 47 anni, era rinomata a livello internazionale, e le circostanze del suo decesso stanno facendo emergere interrogativi sulla possibile connessione tra i due eventi.

Il misterioso omicidio a Boston del genio nucleare Nuno Loureiro: «Ucciso per i suoi studi sull'energia pulita» - L'assassinio dell'esperto di fusione nucleare ha portato alla creazione di numerose teorie del complotto sulla vicenda. msn.com

Il super scienziato nucleare del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa. Le piste internazionali e il mistero: «Non c'è movente» x.com

