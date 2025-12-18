Sumatra animali vittime degli eventi estremi che hanno sconvolto gli habitat
L’emergenza ambientale a Sumatra ha avuto un impatto devastante sugli habitat naturali e sugli animali che li abitano. Tra le vittime di questi eventi estremi ci sono gli oranghi di Tapanuli, una specie ormai in pericolo di estinzione, il cui monitoraggio sui pendii di Batang Toru si è interrotto, lasciando emergere preoccupanti interrogativi sulla loro sopravvivenza.
L’emergenza nell’isola indonesiana di Sumatra ha fatto perdere i contatti con gli oranghi di Tapanuli (Pongo tapanuliensis) che venivano regolarmente monitorati sui pendii forestali della regione Batang Toru. I ranger, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Inondazioni nel Sud est asiatico. Pedron (Caritas italiana): “Eventi sempre più estremi. Servono fondi subito” - Serpenti e animali selvatici trascinati dalle acque che finiscono nelle case o nei rifugi, persone stravolte che si trascinano camminando o su zattere di fortuna tra vie e case allagate, violente mass ... difesapopolo.it
Inondazioni Indonesia, oltre 900 vittime. Grave bilancio in Sri Lanka: più di 600 morti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inondazioni Indonesia, oltre 900 vittime. tg24.sky.it
Vulcano Tonga lo tsunami ripreso in mare aperto
