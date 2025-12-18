Suisio 17enne investita da un’auto

Una giovane di 17 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale questa mattina, intorno alle 7, in via Kennedy a Bergamo. La ragazza è stata investita da un’auto e immediatamente soccorsa dai soccorritori. Trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII, la sua condizione rimane sotto osservazione mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

© Ecodibergamo.it - Suisio, 17enne investita da un’auto

