Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni due arresti e una denuncia a Palermo

A Palermo, la polizia ha smantellato un traffico di materiale pedopornografico, arrestando due persone e denunciandone altre cinque tra Sicilia occidentale e centrale. L’indagine ha portato alla scoperta di numerosi video e immagini illegali, evidenziando un grave problema di diffusione di contenuti abusivi. Un intervento fondamentale nel contrasto alla pedopornografia online, volto a tutelare le vittime e a reprimere chi si macchia di tali reati.

Divulgazione cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Con questa accusa la polizia ha arrestato due persone a Palermo, denunciandone altre 5 (una residente nel capoluogo, le altre quattro tra Caltanissetta, Agrigento e Catania), che sono state trovate in possesso di.

