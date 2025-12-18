Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni due arresti e una denuncia a Palermo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, la polizia ha smantellato un traffico di materiale pedopornografico, arrestando due persone e denunciandone altre cinque tra Sicilia occidentale e centrale. L’indagine ha portato alla scoperta di numerosi video e immagini illegali, evidenziando un grave problema di diffusione di contenuti abusivi. Un intervento fondamentale nel contrasto alla pedopornografia online, volto a tutelare le vittime e a reprimere chi si macchia di tali reati.

sui pc migliaia di video con abusi su minorenni due arresti e una denuncia a palermo

© Palermotoday.it - Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni, due arresti e una denuncia a Palermo

Divulgazione cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Con questa accusa la polizia ha arrestato due persone a Palermo, denunciandone altre 5 (una residente nel capoluogo, le altre quattro tra Caltanissetta, Agrigento e Catania), che sono state trovate in possesso di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni, denunce anche a Catania

Leggi anche: Monreale (Palermo), arrestata una coppia per abusi sui figli minorenni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.