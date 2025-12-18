Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni denunce anche a Catania

La lotta contro la pedopornografia si intensifica in Sicilia, con interventi della polizia che hanno portato all’arresto di due persone a Palermo e alla denuncia di altre cinque tra Catania, Caltanissetta e Agrigento. Trovate in possesso di migliaia di file, queste indagini evidenziano l’importanza di contrastare questo grave fenomeno e proteggere i minori da abusi e sfruttamenti.

