sui pc migliaia di video con abusi su minorenni denunce anche a catania

La lotta contro la pedopornografia si intensifica in Sicilia, con interventi della polizia che hanno portato all’arresto di due persone a Palermo e alla denuncia di altre cinque tra Catania, Caltanissetta e Agrigento. Trovate in possesso di migliaia di file, queste indagini evidenziano l’importanza di contrastare questo grave fenomeno e proteggere i minori da abusi e sfruttamenti.

Divulgazione, cessione e detenzione di immagini pedopornografiche. Con questa accusa la polizia ha arrestato due persone a Palermo, denunciandone altre 5 (una residente nel capoluogo, le altre quattro tra Caltanissetta, Agrigento e Catania), che sono state trovate in possesso di migliaia di file. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

