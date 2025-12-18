Sui pc migliaia di video con abusi su minorenni denunce anche a Catania
La lotta contro la pedopornografia si intensifica in Sicilia, con interventi della polizia che hanno portato all’arresto di due persone a Palermo e alla denuncia di altre cinque tra Catania, Caltanissetta e Agrigento. Trovate in possesso di migliaia di file, queste indagini evidenziano l’importanza di contrastare questo grave fenomeno e proteggere i minori da abusi e sfruttamenti.
Divulgazione, cessione e detenzione di immagini pedopornografiche. Con questa accusa la polizia ha arrestato due persone a Palermo, denunciandone altre 5 (una residente nel capoluogo, le altre quattro tra Caltanissetta, Agrigento e Catania), che sono state trovate in possesso di migliaia di file. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Scontri tra tifosi di Casertana e Catania in A2: 30 denunce, 2 sono minorenni
Leggi anche: Il video degli abusi su una 12enne nelle chat a Sulmona: in carcere tre ragazzi, un maggiorenne e due minorenni
Smantellata rete di pedopornografia online in America Latina
Scandalo abusi nel riformatorio per minori a Budapest: migliaia in piazza con giocattoli. Il lato oscuro dell’orbanismo x.com
Volt Italia. Leblanc · Winter. Migliaia di ungheresi in piazza contro lo scandalo di abusi su minori in una struttura statale: Orbán, l’amico di Meloni che predica famiglia e valori tradizionali, è accusato di aver ignorato le denunce per anni. Ecco il vero volto dell’a - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.