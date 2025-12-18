Successo per il Galà di Natale del Coro polifonico Città di Tolentino

Sabato scorso, il teatro Vaccaj di Tolentino ha accolto con entusiasmo il “Galà di Natale” del Coro Polifonico “Città di Tolentino”, diretto dal maestro Aldo Cicconofri. Un evento ricco di emozioni e musica che ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera festosa e suggestiva, celebrando la magia del Natale attraverso le voci e le interpretazioni del coro.

© Ilrestodelcarlino.it - Successo per il Galà di Natale del Coro polifonico Città di Tolentino Tolentino, 18 dicembre 2025 – Applausi, sabato scorso, per il "Galà di Natale" del Coro Polifonico "Città di Tolentino" diretto dal maestro Aldo Cicconofri al teatro Vaccaj. Un evento che ha chiuso la stagione 2025 dell'associazione polifonica, davanti a un pubblico numeroso. Determinante la regia di Iacopo Cicconofri, che ha dato vita a uno spettacolo ricco di emozioni. A condurre la serata, Marika Gatti. Accanto alle scene natalizie in vernacolo, che hanno richiamato le radici e la memoria del territorio, hanno trovato spazio spiritual e gospel, portatori di un messaggio universale di pace e fratellanza.

