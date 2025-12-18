Su Manz Italy un voltafaccia inaspettato

Su Manz Italy un sorprendente voltafaccia ha scosso l'intera comunità. Una vera e propria doccia fredda che ha lasciato i lavoratori smarriti e preoccupati, segnando un cambio di rotta inaspettato. La recente decisione ha generato un forte senso di sconforto, alimentando incertezze e interrogativi sul futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti.

© Ilrestodelcarlino.it - "Su Manz Italy un voltafaccia inaspettato" "Una doccia fredda". È in queste parole che si riassume il profondo sconcerto che solo pochi giorni fa ha trascinato i lavoratori della Manz Italy in un vortice di preoccupazioni. La società del gruppo multinazionale tedesco, produttrice di batterie al litio e condensatori con sede a Sasso Marconi, si avvia infatti verso la chiusura, lasciando 26 dipendenti in una situazione di grande incertezza. Un colpo tanto improvviso quanto inaspettato, ribadiscono ancora oggi i sindacati, soprattutto alla luce dello stato avanzato del percorso di acquisizione, saltato però negli ultimi giorni utili. A far naufragare l’operazione è stata una decisione della società capogruppo dell’impresa offerente, che ha ribaltato improvvisamente uno scenario che sembrava ormai definito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Manz Italy Srl verso la chiusura: istituzioni al lavoro per tutelare i dipendenti Leggi anche: Manz Italy, azienda verso la chiusura: “Sconcertati da questa decisione” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Su Manz Italy un voltafaccia inaspettato. "Su Manz Italy un voltafaccia inaspettato" - Bassi e Mazzeo (Cisl): "Ad oggi la crisi appare senza sbocchi, solo pochissimi possono arrivare alla pensione con la Naspi" ... msn.com

Manz Italy Srl verso la chiusura: istituzioni al lavoro per tutelare i dipendenti x.com

Manz Italy, l'azienda verso la chiusura. Fallisce percorso di acquisizione, Paglia: "sconcertati dalla decisione" #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.