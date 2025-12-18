Su Limes e il ruolo del giornalismo

Firenze, 18 dicembre 2025 – Limes, la prestigiosa rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, si trova al centro di un intenso fermento. Tra analisi approfondite e dibattiti accesi, il suo ruolo nel panorama giornalistico e nel dibattito internazionale si conferma come un punto di riferimento imprescindibile. Un momento di trasformazione che mette in luce l’importanza di un giornalismo di qualità e di analisi critica in un mondo in rapido cambiamento.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, è in subbuglio. Alcuni studiosi si sono dimessi, come l'ex capo di stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, Vincenzo Camporini: "Informo i pochi cui può interessare che sono uscito dal Consiglio Scientifico di Limes, per incompatibilità con la linea politica di mancato sostegno ai principi del Diritto Internazionale, stracciati dall'aggressione russa all'Ucraina". Non è l'unico. L'addio di Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras alla rivista di Lucio Caracciolo: "Bisogna fare scelte chiare, senza ambiguità sull'Ucraina".

