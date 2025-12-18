Su che canale vedere stasera in tv Napoli-Milan Supercoppa Italiana 2025 | orario semifinale programma streaming

Stasera in TV, Napoli-Milan è l’atteso match di Supercoppa Italiana 2025, con tre partite che decideranno il vincitore. La semifinale oppone la detentrice del titolo e la finalista della scorsa Coppa Italia, inaugurando la competizione che assegna il primo trofeo stagionale. Scopri orario, programma e streaming per non perdere questa emozionante sfida tra due delle squadre più competitive del calcio italiano.

© Oasport.it - Su che canale vedere stasera in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming Tre partite per decidere chi si aggiudicherà il successo. La sfida tra la detentrice del titolo tricolore e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia inaugura l’evento che assegna il primo trofeo stagionale. Nella prima semifinale di Supercoppa Italiana il Napoli sfida il Milan a Riad. L’incontro si disputerà questa sera allo stadio King Saud University Stadium con orario di inizio fissato alle ore 20:00. Chi passa si qualifica per la finale di lunedì 22 dicembre contro la vincente del confronto Bologna-Inter in programma domani alla stessa ora. In caso di parità al termine dei novanta minuti si procederà alla battuta dei calci di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Dove vedere in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa Italiana, dove vedere la partita in diretta tv Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Dicembre, in prima serata; Celtic-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, la prima crisi di Gasperini; Programmi TV stasera mercoledì 17 dicembre 2025: Un Professore 3, Sal Da Vinci, Chi l’ha visto? e La Corrida; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming. Su che canale vedere stasera in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming - La sfida tra la detentrice del titolo tricolore e la finalista della scorsa edizione della Coppa ... oasport.it

Programmi TV martedì 16 dicembre 2025: fiction, soap opera e film - "Sandokan" su Rai 1, "La notte nel cuore" su Canale 5, "Se mi lasci non vale" su Cine 34. lopinionista.it

Programmi TV mercoledì 17 dicembre 2025: fiction, musica e film - "Un Professore 3" su Rai 1, "Concerto Sal da Vinci" su Canale 5, "First Kill" su Canale 20. lopinionista.it

Stasera in TV www.stasera-tv.com

Ora su Video Calabria, canale 10 del digitale terrestre, potete vedere la mia simpaticissima intervista nel mio paese Petilia Policastro! Grazie di cuore al comune di Petilia per aver speso queste bellissime parole… - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.