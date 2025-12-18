Su Asm i sindacati pensino a tutelare i lavoratori non a schiacciarsi sull' Amministratore delegato

In un contesto lavorativo, i sindacati devono essere al fianco dei lavoratori, garantendo diritti e tutela, senza compromessi con l’amministrazione. È inquietante vedere come alcune rappresentanze si schierino a difesa dell’azienda, mettendo in secondo piano le esigenze dei dipendenti. La trasparenza e il rispetto devono essere priorità, affinché si possa costruire un rapporto di fiducia e collaborazione reale tra tutte le parti coinvolte.

