Su Asm i sindacati pensino a tutelare i lavoratori non a schiacciarsi sull' Amministratore delegato
In un contesto lavorativo, i sindacati devono essere al fianco dei lavoratori, garantendo diritti e tutela, senza compromessi con l’amministrazione. È inquietante vedere come alcune rappresentanze si schierino a difesa dell’azienda, mettendo in secondo piano le esigenze dei dipendenti. La trasparenza e il rispetto devono essere priorità, affinché si possa costruire un rapporto di fiducia e collaborazione reale tra tutte le parti coinvolte.
"Sono stupito dal sindacato che fa da scudo all’azienda. La trasparenza non è un optional. Destano profonda perplessità le dichiarazioni della rsu di Asm. È singolare, oltre che preoccupante, assistere a una nota sindacale che sembra quasi scritta dagli uffici della governance aziendale piuttosto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
