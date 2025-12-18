Studiare tanto e non saper distinguere cosa è censura e cosa no
Nel mondo dell’apprendimento, è fondamentale comprendere cosa rappresenti una vera libertà e cosa invece una forma di censura. Obbedire alle regole, impegnarsi con dedizione e onestà sono valori imprescindibili. Studiare con costanza, rispettare le regole e affrontare i compiti con sincerità sono passi essenziali per crescere e diventare persone integre, lontano da scorciatoie e inganni.
Obbedire al papà e alla mamma. Non marinare la scuola, non disturbare. Studiare a casa, fare i compiti con diligenza, sempre, non copiare, meglio un errore leale che evitarlo da furbi. Superare così le elementari, le medie, le superiori e maturarsi. Poi l’università. Frequentarla, viverla, seguire i corsi, diventare tra i migliori, gioire nell’apprendere la ricchezza che il sapere ulteriore ti regala ogni giorno. Votarsi all’impegno e alla ricerca, cioè alla risposta per le molte domande che ancora la cercano. Dedicarsi agli altri, all’insegnamento alto e insieme alla politica, tra meritati riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
