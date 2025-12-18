Studentato nell’ex Distretto il Beato Giacomo non ferma i lavori | scongiurata la perdita di finanziamenti
L’ex Distretto di via Fuiani si prepara a rinascere con il progetto di uno studentato e polo universitario, nonostante le perplessità sollevate dalla Commissione Territorio. La concessione gratuita di 30 anni all’Adisu, approvata nonostante le opposizioni, segna un passo importante per il futuro del sito, che diventerà un punto di riferimento per gli studenti e la comunità locale, garantendo continuità e sviluppo.
Le “forti perplessità” sollevate dalla Commissione Territorio presieduta dall’ingegnere Giovanni Quarato non frenano la concessione gratuita per 30 anni all’Adisu di una porzione dell’ex distretto militare di via Fuiani, destinato a diventare per due terzi uno studentato e per un terzo Polo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
