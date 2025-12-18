Studentato nell’ex Distretto il Beato Giacomo non ferma i lavori | scongiurata la perdita di finanziamenti

L’ex Distretto di via Fuiani si prepara a rinascere con il progetto di uno studentato e polo universitario, nonostante le perplessità sollevate dalla Commissione Territorio. La concessione gratuita di 30 anni all’Adisu, approvata nonostante le opposizioni, segna un passo importante per il futuro del sito, che diventerà un punto di riferimento per gli studenti e la comunità locale, garantendo continuità e sviluppo.

ERDIS inaugura il secondo blocco dello studentato Libertas, realizzato grazie alle misure del Governo per l’housing universitario La presidente, Agnese Sacchi: “Ulteriore risposta ai bisogni di studenti e famiglie nella città di Ancona” ERDIS Marche – Lunedì 1 facebook

