L’uso dell’acqua potabile diventa sempre più regolamentato, con un piano d’emergenza che durerà fino al 2026. Negli ultimi dieci anni, le riserve idriche sono diminute drasticamente, con un calo del 61% nelle scorte negli invasi. La situazione richiede misure urgenti per preservare questa risorsa fondamentale e garantire la sua disponibilità per il futuro.

© Brindisireport.it - Stretta sull'uso dell'acqua potabile: scatta il piano d'emergenza idrica fino al 2026

Nell’ultimo decennio l’erogazione delle sorgenti è calata a dismisura, con le riserve disponibili negli invasi che ha registrato un crollo del 61 per cento. Una vera emergenza idrica per tutta la Puglia, che ha deciso di affrontare il problema con una significativa riduzione della pressione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Emergenza idrica, nuova ordinanza vieta uso dell’acqua potabile per innaffiare prati e giardini

Leggi anche: Crisi idrica in Puglia, l'ordinanza di Emiliano: "Vietato uso improprio di acqua potabile"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Banche e biodiversità: stretta creditizia per le imprese che inquinano di più; Consiglio di Stato: stop alle offerte extra-Ue oltre il 50% nei settori strategici; Migranti, via libera Consiglio Ue a stretta su rimpatri; Stretta su pensioni anticipate e riscatti della laurea.

Acea premia le scuole italiane per l’uso consapevole dell’acqua - Perché la cultura è un bene primario proprio come l’acqua e ci dev’essere, per i ragazzi, anche un’educazione idrica. ilgiornale.it

Manovra: scontro nella maggioranza sulla stretta sulle pensioni, in campo la premier, "Correggeremo". La Lega ha proposto un nuovo emendamento per rimediare ai contenuti riguardo al riscatto della laurea e la stretta sulle finestre prima di poter andare in - facebook.com facebook

#Manovra: scontro nella maggioranza sulla stretta sulle pensioni, in campo la premier, "Correggeremo". di Maria Paola Raiola x.com