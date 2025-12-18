Stretta agli affitti brevi la Corte Costituzionale dice sì | La proprietà privata ha un limite sociale

La decisione della Corte Costituzionale rappresenta un importante passo nel definire i confini della proprietà privata e delle esigenze sociali. Dopo il ricorso del Governo italiano contro la normativa regionale toscana, la corte ha confermato che la proprietà ha un limite sociale, rafforzando le regolamentazioni sugli affitti brevi e tutelando il patrimonio pubblico e privato.

La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso del Governo italiano contro la legge della Regione Toscana che circa un anno fa ha regolamentato il mercato degli affitti brevi introducendo una serie di limiti. L'esecutivo presieduto da Giorgia Meloni contestava la costituzionalità della norma sostenendo, tra le altre cose, che intervenisse su una materia di competenza dello Stato e che violasse il libero esercizio dell'attività d'impresa. Con la sentenza emanata ieri, mercoledì 18 dicembre, la Consulta ha tuttavia respinto tutte le questioni di legittimità poste. Oltre ad aver concluso che la regolamentazione del turismo può rientrare nelle competenze di una Regione, i giudici costituzionali hanno stabilito un principio destinato probabilmente a fare giurisprudenza: la "ingerenza" da parte di un'amministrazione pubblica "nelle libere scelte dei proprietari" è "giustificata" quando è "volta a perseguire una funzione sociale in modo proporzionato".

Stretta sugli affitti brevi. Toscana batte governo. La Consulta: ok alla legge - Esulta il governatore Pd Giani: "È una grande vittoria per la nostra Regione". quotidiano.net

Stretta affitti brevi, l’Ue contro le case vacanza: stanzia 10 miliardi per gli alloggi - L’Unione europea sta programmando un intervento nel settore immobiliare, per aumentare gli alloggi e ridurre gli affitti brevi turistici ... quifinanza.it

