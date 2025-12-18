Straordinari di natale 2025 | retribuzione maggiorazioni e obblighi per datore e dipendenti

Gli straordinari di Natale 2025 rappresentano un momento cruciale per datori di lavoro e dipendenti, richiedendo attenzione su retribuzioni, maggiorazioni e obblighi legali. In un periodo di aumento delle attività, è fondamentale conoscere i diritti e doveri di tutte le parti coinvolte per garantire un corretto svolgimento delle prestazioni extra durante le festività.

E’ il periodo dei classici straordinari di Natale, che molti lavoratori e lavoratrici dipendenti devono effettuare a causa di picchi di produzione o di lavoro extra richiesto. I dipendenti nel corso delle giornate festive del 25 e 26 dicembre 2025 hanno di norma diritto di assentarsi dal lavoro senza per questo perdere quote della retribuzione. Previo accordo con l’azienda è tuttavia possibile svolgere comunque l’attività con diritto a percepire un compenso economico aggiuntivo, secondo le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (CCNL). Analizziamo la questione in dettaglio. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

