Stranger Things un anime horror di 20 anni fa ha ispirato i Duffer ma è troppo controverso per il pubblico

Stranger Things, un anime horror di vent’anni fa, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, ispirando i Duffer e appassionando generazioni. Ora, dopo quasi un decennio, si prepara a concludersi con la quinta stagione, segnando una fine che aprirà nuovi confronti e riflessioni sul suo impatto culturale e sulle influenze che ha generato nel panorama narrativo contemporaneo.

Dopo quasi un decennio, Stranger Things si avvia alla conclusione definitiva con la quinta stagione, un addio che lascia spazio a confronti, influenze e vuoti narrativi da colmare. Per alcuni fan, la risposta potrebbe trovarsi in un anime giapponese del 2004, tanto discusso quanto radicale. Con la fine imminente di Stranger Things, chi ne apprezza il lato più cupo può riscoprire Elfen Lied, anime controverso dei primi anni Duemila. Un racconto duro e divisivo che ha influenzato proprio i fratelli Duffer per la saga Netflix, con la sua trama ricca di traumi, violenza e identità. Tra laboratori, infanzia violata e poteri fuori controllo Chi ha seguito Stranger Things sin dalle origini sa che, sotto la patina nostalgica anni Ottanta, si nasconde un racconto sorprendentemente oscuro.

