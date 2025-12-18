Stranger Things 5 Volume 2 | Joyce propone un piano per uccidere Vecna in una clip inedita

Joyce si prepara a mettere in atto un audace piano contro Vecna, svelando un'inedita strategia nel nuovo volume di Stranger Things 5. Durante un esclusivo segmento del talk show di Jimmy Fallon, i fratelli Duffer hanno condiviso un'anticipazione dei prossimi sviluppi, lasciando i fan in trepidante attesa. Un’anticipazione intrigante che promette colpi di scena e tensione crescente nella conclusione della saga.

I fratelli Duffer, creatori della serie Netflix, hanno presentato un breve estratto dei prossimi ospiti durante il talk show condotto da Jimmy Fallon. I fratelli Duffer hanno partecipato al talk show condotto da Jimmy Fallon, svelando inoltre una clip inedita tratta dal quinto episodio della stagione 5, il primo del Volume 2. I fan dovranno attendere Natale prima di scoprire in che modo proseguirà la storia ambientata a Hawkins. La clip del Volume 2 Il video tratto dal prossimo capitolo di Stranger Things ha come protagonista Joyce Byers, impegnata a condividere la sua idea per un piano pensato per uccidere Vecna insieme a Will, Mike, Lucas, Erica, Robin e Murray. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

