Stramaccioni sentenzia sulla Juve | A Bologna la più convincente delle dieci di Spalletti Poi avverte i bianconeri dei pericoli che porterà con sé la Roma

Stramaccioni valorizza la crescita della Juve, lodando il miglioramento tattico e il ritorno di un talento brasiliano. Tuttavia, mette in guardia sui rischi rappresentati dalla Roma di Ranieri, sottolineando la difficoltà della sfida e la competitività delle contendenti in questa fase della stagione.

Stramaccioni promuove i progressi tattici dei bianconeri e il rientro del brasiliano ma avverte sulle potenzialità della squadra di Ranieri. L’attesa per il fischio d’inizio sta salendo e l’incrocio di sabato sera all’Allianz Stadium si preannuncia come uno degli spot più interessanti di questa fase del campionato. A radiografare nel dettaglio lo stato di forma e le prospettive di Juve Roma è intervenuto Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore, intervistato in esclusiva dalle colonne de Il Tempo, ha offerto una disamina lucida che intreccia l’analisi tattica del campo con precise indicazioni di mercato, proiettandosi verso il big match con grande curiosità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

