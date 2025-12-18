Stramaccioni sentenzia sulla Juve | A Bologna la più convincente delle dieci di Spalletti Poi avverte i bianconeri dei pericoli che porterà con sé la Roma
Stramaccioni valorizza la crescita della Juve, lodando il miglioramento tattico e il ritorno di un talento brasiliano. Tuttavia, mette in guardia sui rischi rappresentati dalla Roma di Ranieri, sottolineando la difficoltà della sfida e la competitività delle contendenti in questa fase della stagione.
Stramaccioni promuove i progressi tattici dei bianconeri e il rientro del brasiliano ma avverte sulle potenzialità della squadra di Ranieri. L’attesa per il fischio d’inizio sta salendo e l’incrocio di sabato sera all’Allianz Stadium si preannuncia come uno degli spot più interessanti di questa fase del campionato. A radiografare nel dettaglio lo stato di forma e le prospettive di Juve Roma è intervenuto Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore, intervistato in esclusiva dalle colonne de Il Tempo, ha offerto una disamina lucida che intreccia l’analisi tattica del campo con precise indicazioni di mercato, proiettandosi verso il big match con grande curiosità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Como Juve, Braglia avverte i bianconeri: «Quella di domenica è la più difficile delle prossime tre». Poi dà un consiglio tattico a Tudor
Leggi anche: Brambati fa il punto sulla Juve: «Mancano tre giocatori a questa squadra. Tudor è stato tenuto ma penso che i bianconeri aspettino ancora Conte». Poi sentenzia così su Di Gregorio
Bologna-Juventus, moviola: rigori negati, gol annullato e rosso diretto, che caos - La prova dell’arbitro di Imperia Davide Massa al Dall’Ara nel posticipo della 15esima giornata di A Bologna- sport.virgilio.it
DIRETTA/ Juventus Bologna Primavera (risultato finale 1-3): grande vittoria dei rossoblù (20 settembre 2025) - 2: il risultato vede meritatamente in vantaggio gli ospiti rossoblù all’intervallo della partita. ilsussidiario.net
Milan il Robin Hood della Serie A: strappa i punti alle big e li regala alle squadre meno forti Stramaccioni è d'accordo: "I punti persi dal Milan pesano di più, ma Max ha dalla sua due elementi importanti" Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.