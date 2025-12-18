Strage di Ravanusa il gip archivia | Nessuna responsabilità dei dirigenti di Italgas

Il gip Alberto Lippini ha deciso di archiviare l’indagine sui dieci dirigenti di Italgas coinvolti nella tragedia di Ravanusa, che nel dicembre 2021 costò la vita a nove persone. La decisione mette fine alle indagini, escludendo responsabilità penali per i dirigenti dell’azienda, e chiude un capitolo importante di una delle tragedie più gravi degli ultimi anni nel Sud Italia.

Il giudice per le indagini preliminari Alberto Lippini ha disposto l’archiviazione per i dieci dirigenti di Italgas coinvolti nell’inchiesta sulla strage di Ravanusa, avvenuta l’11 dicembre 2021, quando un’esplosione di gas distrusse un intero isolato causando la morte di nove persone. Sei mesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

