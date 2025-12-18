Strage di Ravanusa archiviata l' inchiesta sui dirigenti di Italgas | Il dolore dei famigliari

A Ravanusa, il dolore e l'amarezza si mescolano alla delusione per l'archiviazione dell'inchiesta sui dirigenti di Italgas, in seguito alla tragica strage che ha colpito la comunità. Luigi Pagliarello e i familiari dei vittime esprimono il loro dolore, vittima di una vicenda che ha segnato profondamente l'intera regione.

© Tgcom24.mediaset.it - Strage di Ravanusa, archiviata l'inchiesta sui dirigenti di Italgas | Il dolore dei famigliari Ci sono amarezza e dolore nella voce di Luigi Pagliarello. Ad Agrigento è stata archiviata l'inchiesta contro i dirigenti di Italgas per la strage di Ravanusa. Era l'11 dicembre 2021. Un'esplosione per una fuga di gas aveva distrutto diverse palazzine, causando 9 vittime. Tra loro Selene, la figlia di Luigi, al nono mese di gravidanza. "Doveva partorire due giorni dopo, quindi dopo mia figlia viene il nipotino"m sottolinea Pagliarello per il quale le vittime sono 10. In quella strage morirono anche il genero di Luigi con i suoi genitori. "Da quattro anni la mia casa è vuota", sottolinea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Strage di Ravanusa, il gip archivia: “Nessuna responsabilità dei dirigenti di Italgas" Leggi anche: Strage del bus di Mestre, chiusa l’inchiesta: sette dirigenti comunali indagati per omissioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage di Ravanusa, archiviata l'inchiesta su 10 dirigenti di Italgas. Strage di Ravanusa, archiviata l'inchiesta su 10 dirigenti di Italgas - Il gip di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 10 dirigenti di Italgas indagati per la strage di Ravanusa, avvenuta l'11 dicembre 2021, quando un'esplosio ... msn.com

Archiviazione per dieci dirigenti di Italgas indagati per la strage di Ravanusa avvenuta l’11 dicembre... - Archiviazione per dieci dirigenti di Italgas indagati per la strage di Ravanusa avvenuta l’ 11 dicembre del 2021. msn.com

La strage di Ravanusa, prosciolti tutti i dirigenti dell’Italgas: “Causa non fu omessa manutenzione” - Il giudice archivia la posizione di dirigenti e tecnici di Italgas: “Escluso che la causa sia l’omessa manutenzione”. grandangoloagrigento.it

Nessuna colpevole per i 9 morti della strage di Ravanusa: tutti assolti i dirigenti di Italgas - facebook.com facebook

Nel Tg delle 14 la cronaca. Due migranti del Bangladesh sequestrati e torturati per ottenere un riscatto da 4 loro connazionali. Strage di Ravanusa, nove vittime, nessun colpevole. Erano imputati dirigenti dell'Italgas. x.com

