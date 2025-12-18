Strage Bondi Beach Stato Islamico elogia l’attacco terroristico | Fonte di orgoglio

Un attacco sanguinoso a Bondi Beach, in Australia, ha scosso l’opinione pubblica. Lo Stato Islamico ha subito elogiato l’evento, definendolo una “fonte di orgoglio” su Telegram, in un contesto di tensione e paura. La tragedia si è verificata durante una cerimonia ebraica di Hanukkah, sollevando inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sui rischi legati al terrorismo internazionale.

(Adnkronos) – Lo Stato islamico ha elogiato su Telegram la sparatoria avvenuta a Bondi Beach, in Australia, durante una cerimonia per la festa ebraica di Hanukkah, definendola una "fonte di orgoglio". Nel messaggio, l'organizzazione jihadista si è limitata a lodare l'attacco, evitando qualsiasi dichiarazione diretta di coinvolgimento operativo nella strage, nella quale sono state uccise . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Strage a Bondi Beach, l’ombra dell’Isis sui 16 morti. I killer padre e figlio avrebbero giurato fedeltà allo Stato Islamico Leggi anche: Chi sono i due attentatori della strage di Bondi Beach Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi; Attentato a Bondi Beach, a Sydney: «15 vittime e 40 feriti. L'obiettivo era la comunità ebraica. Gli attentatori sono padre e figlio»; Spari alla festa ebraica di Hanukkah, 15 morti. Identificati gli attentatori erano legati all'Isis. Strage Bondi Beach, Stato Islamico elogia l'attacco terroristico: "Fonte di orgoglio" - L'organizzazione jihadista ha evitato qualsiasi dichiarazione diretta sul coinvolgimento operativo nella sparatoria, nella quale sono state uccise 15 persone ... msn.com

Sydney, strage a Bondi Beach: gli attentatori erano padre e figlio. “Avevano giurato fedeltà all’Isis” - Una delle spiagge più note di Sydney è stata teatro della sparatoria più sanguinosa degli ultimi trent'anni in Australia ... fanpage.it

Sydney, attentatore Bondi Beach si sveglia dal coma. Albanese: "Strage ispirata da Isis" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sydney, si indaga sui due attentatori di Bondi Beach. tg24.sky.it

Sydney, Bondi Beach riapre al pubblico dopo la strage - facebook.com facebook

Strage di Bondi beach, la standing ovation alla Camera - Video x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.