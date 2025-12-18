Storie oltre le Storie | Valentina Ferragni dialoga con la mamma

“Storie oltre le Storie” torna con nuove emozioni e incontri autentici. Valentina Ferragni dialoga con ospiti speciali, tra cui la mamma Marina di Guardo, portando alla luce storie di vita, sogni e sfide. Dopo il successo della prima stagione, il podcast di Dopcast si arricchisce di racconti intimi e spunti di riflessione, confermando il suo ruolo di spazio di confronto e connessione.

© 361magazine.com - “Storie oltre le Storie”: Valentina Ferragni dialoga con la mamma Ospite Marina di Guardo. Dopo la prima stagione il podcast “Storie oltre le Storie”, ideato e condotto da Valentina Ferragni e prodotto da Dopcast, è tornato. In ogni episodio, Valentina accompagna un ospite in un viaggio autentico e personale, affrontando temi senza filtri, dai momenti di fragilità alla forza, dall’imprenditorialità alle relazioni più intime. È uno spazio di incontro in cui le esperienze individuali si trasformano in conversazioni universali, capaci di sorprendere ed emozionare. In questa seconda stagione ha esplorato con gli ospiti la sensibilità e la resilienza, i tabù della contemporaneità, l’arte di intraprendere e la complessità dei legami, svelando la straordinaria forza che si cela dietro ogni storia. 🔗 Leggi su 361magazine.com Leggi anche: “Storie oltre le Stories”: torna il podcast di Valentina Ferragni Leggi anche: Colleferro. Presentato in Biblioteca comunale il libro di Silvia Guidi “Verso casa, Controvento – Storie di viaggi, di donne, di forza e coraggio. Storie di naviganti e vagabondi, di migranti, di ferventi e poverelli. Storie di umanità” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Diletta Leotta di nuovo incinta «Il regalo più bello per Natale»; Oggi godo e dico a tutti quelli che si sono venduti, mi fate schifo, Bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta, fate ribrezzo: le reazioni dei concorrenti del GF dopo le accuse di Corona a Signorini; Grande Fratello, Valentina Piscopo parla degli alti e bassi con Domenico e si scaglia contro i suoi parenti: Ridicoli. “Storie oltre le Storie”: Valentina Ferragni dialoga con la mamma - Dopo la prima stagione il podcast “Storie oltre le Storie”, ideato e condotto da Valentina Ferragni e prodotto da Dopcast, ... 361magazine.com

Valentina Ferragni: “Nel mio podcast non ci sono maschere. Con le mie sorelle ci sosteniamo sempre” - Storie oltre le Stories è il nuovo podcast firmato Valentina Ferragni e prodotto da Dopcast, in cui viene dato spazio a voci femminili che raccontano storie di crescita, di affermazione personale, di ... dilei.it

Storie oltre le stories, nel podcast di Valentina Ferragni l'intervista a Chiara Ferragni e Diletta Leotta - ", "Troppo fragile, troppo ambiziosa"... ilmattino.it

Aperta e visitabile la mostra “Oltre i confini: storie di viaggio e speranza” Una mostra d’arte dedicata al tema dell’immigrazione e del viaggio organizzata dalla cooperativa sociale “La mano di Francesco”, in collaborazione con il sistema di accoglienza e i - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.