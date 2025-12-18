Storie di famiglia | al Saffi il Leone d’Oro di Jarmusch

Questa sera al cinema Saffi, un evento speciale celebra le storie di famiglia con il Leone d’Oro di Jarmusch. I primi dieci lettori che presenteranno questa pagina in cassa riceveranno un biglietto omaggio. Un’occasione da non perdere per immergersi in un mondo di emozioni, ricordi e narrazioni che uniscono generazioni e affetti, in un cinema che accoglie con calore e passione.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Father Mother Sister Brother, diretto da Jim Jarmusch. Il film racconta tre storie che trattano il tema dei rapporti tra fratelli, sorelle e i loro genitori. Le vicende che prendono vita sullo schermo sono ambientate in tre luoghi diversi, la costa del Nord Est degli Stati Uniti, Dublino e Parigi, e in comune hanno le tensioni e i conflitti che nascono dalla distanza fisica ed emotiva tra i personaggi. A prestare il volto ai protagonisti troviamo Cate Blanchett, Adam Driver (già protagonista di un’altra pellicola di Jarmush, ‘Paterson’) e Charlotte Rampling. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

