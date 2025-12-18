Storica sentenza della Corte di Giustizia europea | Frontex fu coinvolta nell’espulsione illegale di un siriano

La recente sentenza della Corte di Giustizia europea mette in luce un episodio cruciale riguardante Frontex, l’agenzia europea di sorveglianza delle frontiere. La decisione conferma il coinvolgimento di Frontex in un’espulsione illegale di un cittadino siriano, sollevando importanti questioni sulla tutela dei diritti umani e sul ruolo delle istituzioni europee nella gestione delle frontiere.

La Corte di giustizia dell’Ue ha stabilito che Frontex, l’agenzia di sorveglianza delle frontiere, è stata coinvolta nell’ espulsione illegale di un profugo siriano. Questa sentenza segna una svolta nella responsabilità dell’istituzione. Nella Giornata internazionale dei migranti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la sua prima storica sentenza in un caso di espulsione marittima intentato contro Frontex, l’agenzia della stessa Ue deputata al controllo delle frontiere terrestri e marittime. Frontex, oltre ad avere questo compito, ha l’obbligo di denunciare e cessare la propria attività quando constata che la guardia costiera o terrestre di un Paese membro dell’Unione impedisce l’applicazione del diritto di richiesta di asilo da parte dei migranti entrati nei confini – terrestri o marittimi – europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

