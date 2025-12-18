Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo | Cecilia Borchiellini in raduno con la Nazionale Under16

Una grande soddisfazione per la Scuola Basket Arezzo: Cecilia Borchiellini è stata convocata per il raduno della Nazionale Under16, un risultato che testimonia il talento e l’impegno delle nostre giovani atlete. Questo traguardo rappresenta un momento di orgoglio per tutto il movimento cestistico locale, confermando il valore del settore giovanile e la crescita delle future campionesse italiane.

Un traguardo storico per la Scuola Basket Arezzo e per tutto il movimento cestistico locale. Cecilia Borchiellini è stata convocata al raduno della Nazionale giovanile Under16, entrando così tra le diciotto migliori giovani cestiste italiane chiamate a vestire l’azzurro. Il ritiro si svolgerà da sabato 27 a martedì 30 dicembre al Centro Olimpico di Roma e rappresenta la prima convocazione in Nazionale per un’atleta della società aretina. Le giornate di lavoro saranno scandite da intense sedute di allenamento guidate dal commissario tecnico Giovanni Lucchesi, durante le quali le ragazze nate tra il 2010 e il 2012 avranno l’opportunità di allenarsi e confrontarsi in un contesto di alto livello tecnico. 🔗 Leggi su Lortica.it

