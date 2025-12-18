Stop alle chiamate truffa | AGCM apre alla svolta dei numeri brevi per teleselling e telemarketing

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) apre alla possibilità di utilizzare numeri brevi per teleselling e telemarketing, puntando a contrastare le chiamate truffa. Durante la riunione del 17 dicembre, la Commissione Infrastrutture e Reti ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, favorendo nuove strategie per una comunicazione più trasparente e sicura.

© Digital-news.it - Stop alle chiamate truffa: AGCM apre alla svolta dei numeri brevi per teleselling e telemarketing Nella riunione del 17 dicembre, la Commissione Infrastrutture e Reti (CIR) dell' Autorità ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, volta a introdurre l'utilizzo di numerazioni brevi come numero chiamante per chiamate eo messaggi, anche destinati ad attività di teleselling e telemarketing. La consultazione avrà la durata di 45 giorni. Tale intervento si rende necessario in un contesto di mercato caratterizzato da modalità aggressive di contatto della clientela per teleselling e telemarketing, collegate a tentativi di frode. Tali condotte, sono molto spesso collegate alla pratica del CLI spoofing finalizzata a rendere non rintracciabile l' autore della frode, oltre a eludere le norme nazionali sulla privacy e sul Registro delle opposizioni. 🔗 Leggi su Digital-news.it Leggi anche: Stop alle chiamate fantasma, arrivano i numeri brevi a tre cifre "certificati" Leggi anche: Telemarketing, stop a finti numeri mobili. Ma le chiamate moleste finiranno? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «La sua tariffa della luce scade, ma abbiamo un'offerta»: telemarketing e truffe, 520 mila euro di multa a sei call center. Stop alle chiamate moleste: arrivano i nuovi numeri a tre cifre per riconoscere le truffe - L’Agcom prepara i numeri a tre cifre per distinguere le chiamate ufficiali da telemarketing e truffe, dopo la stretta sui falsi numeri italiani ... fanpage.it

Stop alle chiamate fantasma, arrivano i numeri brevi a tre cifre "certificati" - Agcom cambia il piano di numerazione per rafforzare la lotta al telemarketing illecito. msn.com

Stop alle chiamate truffa. Ecco i nuovi filtri: cosa cambia dal 19 agosto - Ogni squillo può nascondere una truffa: milioni di italiani vivono sotto assedio da chiamate moleste che sfruttano numeri falsi per ingannare e colpire. ilgiornale.it

TELEFONO AMICO, OLTRE 5MILA CHIAMATE PER NON SENTIRSI SOLI Oltre 5mila chiamate all’anno raccontano una solitudine sempre più diffusa. Nei giorni di festa, Telefono Amico rinnova l’impegno no-stop per offrire ascolto a chi non vuole sentirsi solo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.