stop alle chiamate fantasma arrivano i numeri brevi a tre cifre certificati

L'Agcom cambia il piano di numerazione per rafforzare la lotta al telemarketing illecito: dal 2026 sul display comparirà l'identità reale di banche, assicurazioni e operatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

