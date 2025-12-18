Stop alla violenza di genere Alì consegna 9.467 euro a Gruppo Polis
In soli 21 giorni, i clienti di Alì e Alìper hanno dimostrato grande solidarietà, contribuendo con 9.467 euro a favore di Gruppo Polis. Questa raccolta, realizzata in collaborazione con i supermercati, sostiene progetti e iniziative contro la violenza di genere, promuovendo un impegno concreto per un futuro più sicuro e rispettoso per tutte le donne. Un gesto di solidarietà che fa la differenza.
Sono 9.467 gli euro raccolti in tre settimane nei 119 supermercati Alì e Alìper e destinati a Gruppo Polis per sostenere le attività di contrasto alla violenza contro le donne. La somma è frutto della campagna che ha permesso ai clienti di convertire i punti della carta fedeltà in un contributo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
