Stop alla violenza di genere Alì consegna 9.467 euro a Gruppo Polis

In soli 21 giorni, i clienti di Alì e Alìper hanno dimostrato grande solidarietà, contribuendo con 9.467 euro a favore di Gruppo Polis. Questa raccolta, realizzata in collaborazione con i supermercati, sostiene progetti e iniziative contro la violenza di genere, promuovendo un impegno concreto per un futuro più sicuro e rispettoso per tutte le donne. Un gesto di solidarietà che fa la differenza.

