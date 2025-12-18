Steve Tosi | l’Acetone cresce tra pista squadra e intelligenza artificiale

Steve Tosi guida Acetone tra evoluzioni musicali, trasformazioni di club e innovazione tecnologica. In un mondo in rapido movimento, la sua visione si distingue per lucidità e passione, mantenendo salde radici nell’esperienza, nel lavoro di squadra e nelle scelte precise. Tra sfide e opportunità, Acetone cresce consapevole di cosa vuole essere e perché, affrontando il futuro con determinazione e innovazione.

Quando un'etichetta cresce, la domanda non è solo "quanto", ma "perché". Steve Tosi, anima produttiva di Acetone, legge il momento con lucidità e passione: tra club che cambiano pelle, musica che corre troppo veloce e AI che promette scorciatoie, resta una certezza fatta di esperienza, squadra e scelte nette. Acetone: una visione costruita in squadra. I Magenta#9 pubblicano "La Doccia (Remix by Steve Tosi & Max Magnani)", una versione house esplosiva disponibile dal 28 novembre 2025.

