Steve Rogers, il famoso Capitan America, ha figli nei fumetti e l'idea di vederli emergere nell'MCU apre interessanti scenari. Mentre gli eventi di Avengers: Infinity War scuotono gli eroi più potenti, alcuni di loro, come Thor, cercano conforto nell’alcol. Ma quali personaggi potrebbero unirsi alle trame cinematografiche? Scopriamo insieme le possibilità e le storie che potrebbero essere portate sul grande schermo.

© Metropolitanmagazine.it - Steve Rogers ha dei figli nei fumetti: vediamo quali potrebbero apparire nell’MCU

Gli eventi di Avengers: Infinity War sconvolgono gli eroi più potenti della Terra. Alcuni di loro, come Thor, affogano i loro dispiaceri nell’alcol. Tony Stark e Pepper Potts si sistemano e hanno una figlia, Morgan Stark. Sfortunatamente, le cose cambiano quando gli Avengers si rendono conto di avere la possibilità di sistemare le cose. Tony se ne va con i suoi amici e perde tragicamente la vita durante la Battaglia della Terra. Steve Rogers, alias Capitan America, decide di ritirarsi e vivere una vita con Peggy Carter in una delle realtà alternative del Marvel Cinematic Universe. Tutto sembra andare per il meglio ma, il presunto teaser di Avengers: Doomsday cambia le carte in tavola, rivelando che Cap ha un’ultima battaglia davanti a sé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers: Doomsday

Leggi anche: Perché hawkeye non ha figli nei fumetti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Steve Rogers ha avuto più figli di quanti pensiate; Guardare anime gratis in streaming su Crunchyroll non sarà più possibile dal 2026; Planet Manga: i fumetti in uscita questa settimana (15 – 21 dicembre 2025); Tutti e sei i figli di Steve Rogers che potrebbero comparire in Avengers: Doomsday.

#Avengers: Doomsday segnerà la dodicesima apparizione di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers alias #CaptainAmerica nell'MCU - facebook.com facebook