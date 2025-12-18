stellantis colucci forza italia esulta per il rinvio dello stop ai motori termici

A Pratola Serra, in provincia di Avellino, si respira sollievo: Stellantis, ex-FCA, continua a investire nel suo polo di eccellenza per i motori termici. La notizia del rinvio dello stop alle auto a combustione interna ha suscitato grande soddisfazione, evidenziando l'importanza strategica di questa realtà industriale nel panorama automobilistico italiano. Un segnale positivo per il settore e per l'economia locale.

Grande soddisfazione e un sospiro di sollievo si respirano a Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove lo stabilimento Stellantis (ex-FCA) è un vero e proprio polo d'eccellenza per la produzione di motori termici in Italia. A esprimere il suo entusiasmo per la recente decisione europea di non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Antonio Colucci (Forza Italia) esulta per il rinvio dello Stop ai Motori Termici.

