Stefano Tombolini striglia i consiglieri comunali | A molti non è ben chiaro il concetto di ' interrogazione urgente'
Stefano Tombolini torna a criticare i consiglieri comunali, questa volta evidenziando una mancanza di comprensione sul funzionamento delle interrogazioni urgenti. Dopo settimane di confronto, il sindaco evidenzia come alcuni consiglieri abbiano ancora difficoltà a comprendere aspetti tecnici e pratici di questo strumento. Un richiamo che sottolinea l’importanza di una maggiore preparazione e chiarezza nel ruolo di rappresentanti eletti, per garantire un’amministrazione più efficace.
ANCONA – Ci risiamo. Stefano Tombolini torna a tirare di nuovo le orecchie ai consiglieri comunali. E se 33 giorni fa lo aveva fatto sul piano prettamente politico, oggi la critica verso gli eletti dal popolo è di tipo tecnico pratico. Riassumendo in poche parole il pensiero dell'assessore ai.
