Stefano Tombolini striglia i consiglieri comunali | A molti non è ben chiaro il concetto di ' interrogazione urgente'

Stefano Tombolini torna a criticare i consiglieri comunali, questa volta evidenziando una mancanza di comprensione sul funzionamento delle interrogazioni urgenti. Dopo settimane di confronto, il sindaco evidenzia come alcuni consiglieri abbiano ancora difficoltà a comprendere aspetti tecnici e pratici di questo strumento. Un richiamo che sottolinea l’importanza di una maggiore preparazione e chiarezza nel ruolo di rappresentanti eletti, per garantire un’amministrazione più efficace.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.