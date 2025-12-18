Stefano si sentiva un bancomat | il dolore della vedova di D’Orazio

Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, interviene per difendere la memoria del marito, coinvolto in recenti polemiche. Con fermezza, ribadisce il valore umano e artistico di D’Orazio, rispondendo alle accuse che hanno suscitato scalpore, e invita a guardare oltre le frazioni di verità, mantenendo vivo il rispetto e la memoria di un grande artista.

© 361magazine.com - «Stefano si sentiva un bancomat»: il dolore della vedova di D’Orazio La replica. Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, rompe il silenzio a Corriere della Sera e difende la memoria del marito dalle accuse emerse negli ultimi giorni. Alla domanda sul suo stato d’animo risponde senza esitazioni: «Sono amareggiata. La cosa che mi infastidisce più di tutte è vedere buttare fango sulla memoria di mio marito Stefano, un uomo buono e generoso che ha fatto tanto del bene. Se le persone attaccano me non importa: ma non accetto che si metta in dubbio la lealtà di Stefano». Giardoni è stata criticata per una presunta richiesta di risarcimento di 100 mila euro nei confronti di Francesca Michelon. 🔗 Leggi su 361magazine.com Leggi anche: La vedova di Stefano D’Orazio dei Pooh svela l’ultimo messaggio prima di morire: “Fa capire che persona era” Leggi anche: Stefano D’Orazio, al via il processo d’appello: la vedova del batterista dei Pooh chiede 100mila euro alla «figlia segreta» per danni esistenziali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Stefano si sentiva un bancomat»: il dolore della vedova di D’Orazio - Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, rompe il silenzio a Corriere della Sera e difende la memoria del marito dalle accuse ... 361magazine.com

