Dopo settimane di voci, Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sono stati pizzicati insieme fuori casa del conduttore. Le prime foto che li ritraggono in momenti distinti davanti al suo portone alimentano il gossip sulla loro relazione. De Martino, rientrato intorno alle 21, e Rocío, immortalata in un’altra occasione, continuano a vivere il riserbo, lasciando i fan curiosi e pronti a seguire ogni dettaglio.

© Vanityfair.it - Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, le prime foto insieme fuori casa del conduttore

Dopo settimane di indiscrezioni, il conduttore e l'attrice sono stati paparazzati davanti al portone di casa di lui (in momenti diversi): De Martino sarebbe rientrato nella sua abitazione verso le 21.50, Rocío ne sarebbe uscita in piena notte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

