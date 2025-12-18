Stefani mette il sociale al centro e apre il suo mandato rompendo il protocollo

Il nuovo mandato del presidente Alberto Stefani inizia con una scelta innovativa, rompendo gli schemi tradizionali e puntando subito al sociale. La prima seduta del consiglio regionale, aperta questa mattina sotto la guida di Luca Zaia, ha segnato un impegno deciso verso temi fondamentali per il territorio. Un inizio forte che traccia la strada per un futuro orientato alle esigenze della comunità.

La prima seduta del nuovo consiglio regionale si è aperta questa mattina, 18 dicembre, con Luca Zaia a dirigere i lavori e il neo Presidente Alberto Stefani a illustrare il da farsi. E come spesso succede in questi casi partiamo dalla fine, con il neo Presidente che ha chiuso il suo primo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Wellness Foundation con Regione e università, un protocollo che mette al centro l'attività fisica e il benessere

