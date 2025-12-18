Steam sono partiti i saldi invernali con tantissimi giochi in sconto

I saldi invernali di Steam sono arrivati, portando con sé un’ampia selezione di giochi scontati. Dal 18 dicembre, gli appassionati possono approfittare di offerte imperdibili su tanti titoli, rendendo questo periodo festivo ancora più entusiasmante. È il momento ideale per scoprire nuove avventure e rinnovare la propria libreria digitale a prezzi vantaggiosi.

Con l'avvicinarsi delle festività, Steam dà il via a uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Da oggi, 18 dicembre, sono ufficialmente partiti i saldi invernali, con una valanga di offerte su una parte enorme del catalogo digitale di Valve. Non si tratta solo di vecchi titoli, ma anche di giochi recenti e di grande richiamo. È il momento ideale per recuperare produzioni rimaste in wishlist o scoprire nuove esperienze a prezzo ridotto. I saldi invernali di Steam resteranno attivi fino al 5 gennaio 2026 alle ore 19:00, offrendo agli utenti circa tre settimane di tempo per esplorare con calma le promozioni.

