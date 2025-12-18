Steam Machine un video leak mostra la schermata d’accensione?

Una recente fuga di video ha svelato la schermata d’accensione di Steam Machine, alimentando l’attesa e le speculazioni. Tra indiscrezioni tecniche e dettagli trapelati, il mondo del gaming si prepara a scoprire cosa riserverà questa innovativa console. La curiosità cresce, mentre gli appassionati attendono con trepidazione notizie ufficiali.

© Game-experience.it - Steam Machine, un video leak mostra la schermata d'accensione? L'attesa per Steam Machine entra in una nuova fase, tra indiscrezioni tecniche e leak sempre più concreti. In queste ore, un breve video avrebbe svelato la schermata di avvio del nuovo PC da gaming firmato Valve. Si tratta di un dettaglio apparentemente secondario, ma capace di alimentare l'interesse degli appassionati. Il filmato conferma alcune somiglianze con Steam Deck e suggerisce una forte continuità di design. Tuttavia, come spesso accade, è bene distinguere tra materiale provvisorio e prodotto finale. Il leak in questione consiste in un breve video che mostra il logo della nuova Steam Machine durante l'accensione del dispositivo.

