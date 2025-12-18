Stavo per finire in coma mi hanno operata alla testa Sono stata in terapia intensiva per una notte | la rivelazione di Anna Moroni a La volta buona

Anna Moroni ha condiviso il suo drammatico episodio di salute durante la trasmissione “La volta buona”. La nota cuoca ha rivelato di aver rischiato il coma a causa di un ematoma, che l’ha portata a un intervento alla testa e a una notte in terapia intensiva. Un racconto di coraggio e resilienza che mette in luce l’importanza di prendersi cura di sé, anche nelle situazioni più imprevedibili.

© Ilfattoquotidiano.it - "Stavo per finire in coma, mi hanno operata alla testa. Sono stata in terapia intensiva per una notte": la rivelazione di Anna Moroni a La volta buona "Avevo un ematoma, ho rischiato il coma". Al programma "La volta buona", Anna Moroni ha raccontato di aver subito un delicato intervento alla testa a seguito di una caduta al supermercato. Nel salotto di Caterina Balivo l'ex volto de "La prova del cuoco" ha parlato dell'accaduto: "Ero andata al supermercato, si sono chiuse le porte e sono caduta". Inizialmente la donna non pensava che la situazione fosse grave ma, per scrupolo, ha contattato il suo medico di base. "Avevo un bozzetto" ha dichiarato la Moroni, "ho chiamato il mio medico e mi ha detto che se non avevo nausea e mal di testa non dovevo fare niente".

