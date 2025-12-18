Stato di agitazione al San Pio di Benevento | sotto accusa i trasferimenti ‘bizzarri’ e la carenza di personale

L’ospedale San Pio di Benevento si trova in uno stato di agitazione a causa di trasferimenti ritenuti inspiegabili e di una significativa carenza di personale. Dopo un’assemblea affollata, le Segreterie Territoriali della FP CGIL e della UIL FPL hanno deciso di avviare formalmente lo stato di agitazione, evidenziando le preoccupazioni e le criticità che coinvolgono tutto il personale sanitario e amministrativo.

© Anteprima24.it - Stato di agitazione al San Pio di Benevento: sotto accusa i trasferimenti ‘bizzarri’ e la carenza di personale Tempo di lettura: 2 minuti Le Segreterie Territoriali della FP CGIL e della UIL FPL, a seguito dell’affollata assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici tenutasi il 16 dicembre 2025, annunciano l’avvio formale dello stato di agitazione del personale dell’ AORN San Pio. La mobilitazione riguarda in particolare l’Unità Operativa di Riabilitazione e il personale OSS della struttura di Benevento. Le Ragioni della Protesta La decisione è scaturita da una gestione aziendale ritenuta ormai insostenibile, caratterizzata da: -Mancata convocazione dei tavoli di confronto sindacale. -Trasferimenti “bizzarri” e inspiegabili del personale, attuati senza le necessarie relazioni sindacali e tramite ordini di servizio privi di un’adeguata organizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Asili e scuole dell’infanzia sotto pressione: personale in stato di agitazione a Verona Leggi anche: “Carenza di personale e turni massacranti”: la denuncia del SINAPPE sul carcere di Benevento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ospedale ‘San Pio’, proclamato lo stato di agitazione del personale; San Pio, proclamato lo Stato di Agitazione del personale: sindacati chiedono conciliazione alla Prefettura; Lavoratori San Pio: pronto stato di agitazione; Casa Sollievo: lavoratori e medici non vogliono pagare la crisi, il prefetto convoca Gumirato e i sindacati. Protesta per i contratti nell’ospedale di San Pio: "Sfileremo anche in Vaticano" - La contestazione durante gli auguri di Natale nella Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo, il cui personale è da giorni in stato di agitazione dopo l'annuncio della direzi ... msn.com

San Pio, CGIL e UIL contestano trasferimenti e nuovi turni: “Riorganizzazione senza confronto” - Le segreterie provinciali della FP CGIL Benevento e della UIL FPL Benevento lanciano l’allarme sulla gestione del personale all’AORN San Pio, denunciando l’esclusione dal tavolo di confronto richiest ... ntr24.tv

Lavoratori San Pio: pronto stato di agitazione - Lavoratori San Pio: pronto stato di agitazione OttoPagine Le ultime sull'infortunio di Rafael Leao e sugli esami svolti dall'attaccante portoghese, che si è fatto male nel primo tempo della sfida di ... msn.com

I lavoratori in appalto annunciano lo stato d'agitazione - facebook.com facebook

Personale verso lo stato di agitazione. Sindacati: «Il Comune omette di avviare la contrattazione» - Il Giunco x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.