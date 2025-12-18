Stato di agitazione al Cup dell’Asl TSE | I dipendenti non sono Babbi Natale non possono regalare ore di lavoro

C’è tensione al Cup dell’Asl Toscana Sud Est, dove i dipendenti hanno proclamato uno stato di agitazione. Circa cento lavoratori, riuniti in assemblea, chiedono rispetto e condizioni eque, contestando le richieste di straordinari non retribuiti. Filcams Cgil e Fisascat Cisl sono state incaricate di avviare una vertenza con la cooperativa che gestisce il servizio, evidenziando le difficoltà e le rivendicazioni di questa categoria.

© Lortica.it - Stato di agitazione al Cup dell'Asl TSE: "I dipendenti non sono Babbi Natale, non possono regalare ore di lavoro" È stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del servizio Cup della Asl Toscana Sud Est. Si tratta di circa un centinaio di addetti che, riuniti in assemblea, hanno dato mandato a Filcams Cgil e Fisascat Cisl di aprire una vertenza collettiva con la cooperativa Formula Servizi, attuale gestore dell'appalto. Da anni, denunciano i sindacati, i lavoratori svolgono un numero di ore superiore a quanto previsto dai contratti individuali, garantendo all'azienda una flessibilità costante e strutturale. In molti casi si parla di 10–15 ore settimanali aggiuntive che, se non consolidate contrattualmente, rischiano di andare perse con il prossimo cambio di appalto.

