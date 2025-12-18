Stasi in tribunale la famiglia Poggi reagisce così | le parole dei genitori di Chiara

La famiglia Poggi si prepara a affrontare un momento cruciale nel processo di Chiara, mentre in tribunale a Pavia si svolge l’incidente probatorio. Tra tensione e aspettative, i genitori di Chiara esprimono il loro dolore e la speranza di giustizia, nel tentativo di ottenere risposte su una vicenda che ha scosso l’intera comunità.

© Thesocialpost.it - Stasi in tribunale, la famiglia Poggi reagisce così: le parole dei genitori di Chiara È iniziata in Tribunale a Pavia l’udienza dell’ incidente probatorio che vede al centro Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nel caso della morte di Chiara Poggi. Davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli è previsto il confronto tra periti e parti processuali, chiamati a discutere gli esiti delle nuove analisi tecniche. In aula, a sorpresa, era presente anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore dell’omicidio della fidanzata. La sua partecipazione ha riacceso l’attenzione mediatica su un procedimento che, a quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, continua a produrre nuovi sviluppi giudiziari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: “È stato Stasi. Ma per Sempio”. Le parole choc dell’avvocato Taormina: “Perché è stata uccisa Chiara Poggi” Leggi anche: “Non è stato lui”. Garlasco, la tefonata a casa Poggi: la mamma di Chiara reagisce così Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Garlasco, l'udienza del 18 dicembre e gli indizi contro Sempio: «Scontrino, foto e telefonata a Marco Poggi più forti del Dna. Come si arriva a una condanna; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio; Garlasco, incidente probatorio oggi: perizia chiave sul Dna. Un documento, tre posizioni opposte: la diretta; Perché capire quando Alberto Stasi ha bevuto l'Estathé potrebbe far chiudere le indagini su Andrea Sempio. L’avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall’aula: “Il giudice l’ha impedito” - Alberto Stasi, ovvero l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si è presentato oggi in Tribunale a Pavia nell'udienza sull'incidente ... fanpage.it

Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula) - 18 dicembre: è scontro sulla perizia Albani, da una parte le famiglie di Chiara Poggi e di Sempio, dall'altra gli inquirenti e Stasi. panorama.it

Garlasco, la famiglia Poggi: «Alberto Stasi colpevole, così si rovina la vita delle persone innocenti» - Io sono convinto della colpevolezza di Alberto Stasi e il nostro ordinamento gli dà una strada ... msn.com

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, si è presentato a sorpresa questa mattina al Tribunale di Pavia ad assistere all’udienza sull’incidente probatorio sul delitto di Garlasco e sull’attuale indagato Andrea Sempio. Ecco perch - facebook.com facebook

Alberto Stasi è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia, dove si terrà l'udienza dell'incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto della fid x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.