Startup inventa un innovativo banco da lavoro primo posto al concorso Nuove idee nuove imprese
Nova, il banco da lavoro innovativo vincitore del concorso
Semplificare il lavoro delle piccole medie imprese portando efficienza, produttività e ordine nelle sfide quotidiane: è l’obiettivo di Nova, l’innovativo banco da lavoro che ha trionfato nell’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese. L’evento finale, tenutosi ieri pomeriggio al Centro Congressi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Al concorso "Nuove idee nuove imprese" vincono un banco di lavoro innovativo e indumenti smart con sensori
Leggi anche: Volata finale per il concorso Nuove Idee Nuove Imprese, ecco i 14 progetti finalisti
Nova, un innovativo banco da lavoro "spopola" al concorso Nuove Idee Nuove Imprese - La particolarità di Nova, ha spiegato il suo ideatore Costantin Florea, è quella di potersi adattare acquisendo dati e ottimizzando tempi e risorse. altarimini.it
