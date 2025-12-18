startup inventa un innovativo banco da lavoro primo posto al concorso nuove idee nuove imprese

Nova, il banco da lavoro rivoluzionario ideato da una giovane startup, ha conquistato il primo posto al concorso

Semplificare il lavoro delle piccole medie imprese portando efficienza, produttività e ordine nelle sfide quotidiane: è l’obiettivo di Nova, l’innovativo banco da lavoro che ha trionfato nell’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese. L’evento finale, tenutosi ieri pomeriggio al Centro Congressi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nova, un innovativo banco da lavoro "spopola" al concorso Nuove Idee Nuove Imprese - La particolarità di Nova, ha spiegato il suo ideatore Costantin Florea, è quella di potersi adattare acquisendo dati e ottimizzando tempi e risorse. altarimini.it