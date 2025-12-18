Startlist superG Val Gardena 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Il superG di Val Gardena 2025 si avvicina, pronto a regalare emozioni il 19 dicembre alle 11.45. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, vedrà protagonisti i migliori atleti internazionali e gli italiani in gara. Scopri orario, modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli azzurri per non perdere nemmeno un istante di questa avvincente tappa sulla celebre pista della Dolomiti.

© Oasport.it - Startlist superG Val Gardena 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Venerdì 19 dicembre (ore 11.45) andrà in scena il superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Seconda gara sulla mitica Saslong dopo la discesa del giovedì che ha recuperato l’evento cancellato settimana scorsa a Beaver Creek. Si preannuncia un appuntamento davvero imperdibile, appassionante e avvincente, che tra l’altro farà da antipasto della discesa che si disputerà sabato partendo dall’alto (se le condizioni meteo lo permetteranno). L’Italia andrà a caccia di un risultato di lusso dopo gli eccellenti riscontri ottenuti nel primo appuntamento sulle nevi italiani: riflettori puntati su Dominik Paris (terzo), Florian Schieder (sesto), Mattia Casse (settimo), Giovanni Franzoni (ottavo) e l’eterno Christof Innerhofer (undicesimo). 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Startlist discesa Val Gardena 2025 (recupero Beaver Creek): orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Leggi anche: Startlist superG maschile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali degli italiani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Startlist discesa Val Gardena 2025 (recupero Beaver Creek): orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; La startlist della discesa 'sprint' sulla Saslong: apre Casse, Odermatt in rosso con il 14, lo anticiperà Paris; Startlist superG St. Moritz 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane; Coppa del Mondo Sci LIVE, 14 dicembre 2025. SuperG femminile St.Moritz: start list, orari TV, italiane in pista. Startlist superG Val Gardena 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - 45) andrà in scena il superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it

Startlist discesa Val Gardena 2025 (recupero Beaver Creek): orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - 45) andrà in scena la prima discesa libera maschile della Val Gardena, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it

Diretta/ Super-G Val Gardena: Kilde ha vinto, Mayer e Kriechmayr sul podio! - G Val Gardena: Kilde ha vinto davanti a Mayer e Kriechmayr la gara sulla pista Saslong per la CdM di sci, bene anche Paris (oggi 17 dicembre). ilsussidiario.net

#SciOggiInTv - Oggi in tv: superG a St. Moritz e slalom a Val d’Isère. Orari, startlist e streaming disponibili. Non perdere l’adrenalina dello sci alpino! x.com

Tutto pronto per la quattro giorni di Val d'Isère, in vista della terza discesa di CdM (sabato) e del secondo super-g a chiudere domenica il Critérium de la Prèmiere Neige. La startlist della prova programmata alle 11.00, con l'iridata Johnson che stringe i denti d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.