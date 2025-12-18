Startlist sprint maschile biathlon Annecy 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani
Ecco le informazioni principali sulla startlist della sprint maschile di Annecy 2025, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Scopri orario, modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli atleti italiani in gara, mentre cresce l’attesa per questa importante competizione.
Cresce l’attesa in vista della sprint maschile di Annecy-Le Grand Bornard, valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Sulle nevi francesi va in scena questo weekend l’ultimo appuntamento del circuito maggiore prima della pausa natalizia, infatti le prossime gare sono previste dall’8 all’11 gennaio in quel di Oberhof. Dopo un avvio di stagione in crescendo, la stella italiana Tommaso Giacomel occupa attualmente la seconda posizione nella classifica generale con un distacco di 67 punti dal sorprendente leader norvegese Johan-Olav Botn e punterà al podio anche nelle tre competizioni individuali in programma questo fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
