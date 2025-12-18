Stanco per la lunga attesa in ospedale danneggia la porta del pronto soccorso

Una lunga attesa in ospedale può scatenare momenti di grande frustrazione. Un uomo di 62 anni, stanco e esasperato, ha vissuto un episodio di nervosismo che ha portato a danni alla porta d’ingresso del pronto soccorso di Aprilia. Un episodio che mette in luce quanto la sofferenza e la stanchezza possano influenzare comportamenti impulsivi in situazioni di forte stress.

