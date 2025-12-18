Stai rovinando lo show | tensione al concerto di Rod Stewart Il cantante ferma tutto e caccia un fan – Video

Durante un acceso concerto di Rod Stewart ad Atene, la tensione è scoppiata quando il cantante ha dovuto fermare lo spettacolo per allontanare un fan che disturbava. L’episodio ha generato momenti di panico tra il pubblico, sottolineando come anche i concerti più attesi possano essere sconvolti da comportamenti inappropriati. Un episodio che rimarrà nella memoria dei presenti e dei fan di tutto il mondo.

© Ilfattoquotidiano.it - “Stai rovinando lo show”: tensione al concerto di Rod Stewart. Il cantante ferma tutto e caccia un fan – Video Attimi di panico all’ultimo concerto di Rod Stewart. Il cantautore britannico ha dovuto interrompere improvvisamente il suo concerto ad Atene per rimproverare un fan. Il motivo? Secondo la leggenda inglese stava “rovinando lo spettacolo”. Stewart durante Do ya think I’m sexy?, uno dei suoi brani celebri, si è fermato per parlare con una persona nel pubblico. “Stati rovinando lo show – ha detto il cantautore tenendo in mano un pallone – vai via. Non abbiamo bisogno di te qui”. Ancora da chiarire il motivo di tanto fastidio, ma con ogni probabilità è legato al cartello che il fan stava tenendo in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Spray al peperoncino al concerto di Anna: l’artista ferma lo show. Malori tra il pubblico – IL VIDEO Leggi anche: Il figlio di Rod Stewart esordisce nel pugilato, ma dura solo qualche secondo: KO devastante Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rod Stewart infuriato sul palco: stop al concerto per rimproverare un fan ad Atene. “Stai rovinando lo show”: tensione al concerto di Rod Stewart. Il cantante ferma tutto e caccia un fan – Video - Il cantante britannico ha interrotto l'esibizione ad Atene per rimproverare un fan durante "Do ya think I'm sexy? ilfattoquotidiano.it

La verità è che molti di voi stanno rovinando la propria casa senza nemmeno accorgersene. E no, non è colpa dell’umidità: è colpa del modo sbagliato in cui arieggi ogni giorno. Apri la finestra “tanto per fare ricambio” Complimenti: stai buttando fuori calore, f - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.