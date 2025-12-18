Stablecoin perché la nuova criptovaluta rischia di creare effetti disastrosi nonostante il nome

Le stablecoin, nonostante il nome rassicurante, stanno suscitando crescenti timori tra esperti e investitori. Questa nuova forma di criptovaluta, pensata per garantire stabilità, potrebbe invece nascondere rischi e conseguenze disastrose per il sistema finanziario. In un contesto di crescente incertezza, è fondamentale comprendere le potenziali implicazioni di questa innovazione che potrebbe compromettere la sicurezza economica.

Il mondo della finanza è in continuo fermento e alcuni osservatori sono molto preoccupati per una prossima, e forse imminente, grave crisi finanziaria. Il mare della finanza è sempre increspato, ma a volte si verificano dei disastrosi tsunami, come è accaduto nel 1929 e nel 2008. Queste due crisi nere della finanza hanno avuto due caratteristiche in comune. La prima è che sono state generate dall’ innovazione finanziaria, la scoperta delle azioni negli anni Venti e l’emergere della finanza derivata a cavallo della fine del Novecento. Inoltre, hanno avuto come epicentro gli Usa. È la presenza attuale di questi due elementi a destare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

